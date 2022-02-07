تموين الأقصر تعلن تحرير 886 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات خلال يناير الماضى

وفى هذا الصدد نجحت الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، فى تحرير عدد 886 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 296 مخالفة ضد المخابز " نقص وزن ، مواصفات، غلق وتوقف ، سجلات ، ميزان ، نظافة" ، وعدد 569 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 21 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وأهاب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بكافة المواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.

وفى نفس السياق كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تقرر بدء فعاليات الأوكازيون الشتوى لأصحاب المحلات التجارية، حيث صدر القرار الوزارى لكي يبدأ الأوكازيون الشتوي اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022، ويستمر الأوكازيون الشتوي لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تبدأ مديرية تموين الأقصر فى إصدار تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوى مجاناً، حيث تستقبل مديرية التموين الأسبوع المقبل طلبات المحال التجارية الراغبة بالاشتراك فى الأوكازيون الشتوى للحصول على تصريح مجانا من 7 فبراير 2022 لمدة شهر.