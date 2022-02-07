تعرف على حالات إسقاط النفقة عن الرجل.. نقلا عن "برلمانى"

نشر موقع "برلمانى" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى تقريرا له بعنوان "حالات إسقاط النفقة عن الرجل.. المرأة المرتدة والمخطوفة والمحبوسة لا تستحقها.. وسفر الزوجة دون إذن يزوجها حرمها من حقوقها".
واستعرض موقع "برلمانى" خلال التقرير الحالات التي حددها القانون لإسقاط حق الزوجة في النفقة، وأنواع النفقة التي يلتزم بها الزوج وفقا للقانون.
لقراءة التقرير كاملا:
حالات إسقاط النفقة عن الرجل.. المرأة المرتدة والمخطوفة والمحبوسة لا تستحقها.. وسفر الزوجة دون إذن يزوجها حرمها من حقوقها
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