اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 12:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على حالات إسقاط النفقة عن الرجل.. نقلا عن "برلمانى"

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:18 ص
تعرف على حالات إسقاط النفقة عن الرجل.. نقلا عن "برلمانى"
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر موقع "برلمانى" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى تقريرا له بعنوان "حالات إسقاط النفقة عن الرجل.. المرأة المرتدة والمخطوفة والمحبوسة لا تستحقها.. وسفر الزوجة دون إذن يزوجها حرمها من حقوقها".

واستعرض موقع "برلمانى" خلال التقرير الحالات التي حددها القانون لإسقاط حق الزوجة في النفقة، وأنواع النفقة التي يلتزم بها الزوج وفقا للقانون.

لقراءة التقرير كاملا:

حالات إسقاط النفقة عن الرجل.. المرأة المرتدة والمخطوفة والمحبوسة لا تستحقها.. وسفر الزوجة دون إذن يزوجها حرمها من حقوقها

اسقاط النفقة
 
 

اقرأ ايضا على "برلمانى

كل ما تريد معرفته عن تعديلات "الشهر العقارى".. فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.. وعدم اشتراط تسلسل الملكية.. وضع سقف زمنى لإتمام عملية التسجيل.. وعقوبة مشددة حال تقديم أوراق مزورة

 
الإيجار القديم" تصل المحطة الأخيرة بـ"النواب".. زيادة سنوية ومهلة قبل الإخلاء.. مقترحات جديدة بمشروع قانون للحكومة
 
قبل مناقشة تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقارى.. لماذا تم تأجيل المشروع المقدم من "ضياء داوود".. و"العدل" أكدت شبهة عدم الدستورية
 

التفاصيل الكاملة لجدل إباحة ضرب الزوجة شيخ الأزهر أباحه بـ3 شروط.. ويكون بالمسواك أو فرشاة الأسنان دون أذى.. وتشريع لتغليظ العقوبة

 

خناقة الزواج الثانى..هل يُعاقب الرجل حال عدم الإخطار ؟.. المشرع أجاز للزوجة "التطليق للضرر".. حالة واحدة تتسبب في حبس الزوج..تحركات برلمانية لإعداد تشريع للتجريم

 
احذر..مجرد جلوسك مع شخص يتعاطى المخدرات يعرضك للحبس .. العقوبة تصل للحبس سنة و3 آلاف جنيها غرامة.. وخبير يكشف مصير الزوجة والأبناء حال تعاطى الأب
 
 
 
 
 
 
 
 

 


برلمانى

برلماني

موقع برلمانى

موقع برلماني

اخبار برلمانى

اخبار برلماني

البرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة