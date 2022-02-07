اليوم السابع
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تزويد 350 مركب صيد بالوقود وانطلاقها بعد استقرار حركة الملاحة بكفر الشيخ

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:45 ص
تزويد 350 مركب صيد بالوقود وانطلاقها بعد استقرار حركة الملاحة بكفر الشيخ حركة الصيد فى كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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انطلقت مراكب الصيد من ميناء البرلس فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس لليوم الثانى على التوالى، اليوم الاثنين، نظرًا لاستقرار الطقس على مدن وقرى المحافظة، وجرى تزويد 350 مركبا بالوقود والثلج، كما انطلقت أمس 226 مركب صيد عقب استئناف رحلات الصيد وحركة الملاحة لتحسن حالة الطقس.

 

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستمرار حركة الصيد لتحسن الأحوال الجوية فقد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس اعتبارا من أمس الأحد.
 


ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن لمتابعة حالة الطقس، والتعامل الفورى مع أى تغييرات قد تشهدها المحافظة.


وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من الاستقرار النسبى لليوم الثانى على التوالى للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 أيام لموجة الطقس السيئ بدء من يوم الخميس الماضى حتى يوم السبت الماضى، وهبوب الرياح وهطول الأمطار سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

 

استعدادات للإبحار
استعدادات للإبحار

 

تزويد المراكب بالوقود
تزويد المراكب بالوقود
تجهيز مراكب الصيد
تجهيز مراكب الصيد

 


كفر الشيخ

مراكب صيد

هيئة الأرصاد

محافظة كفر الشيخ

حركة الملاحة

صيادين

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