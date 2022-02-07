وذكر التحالف، فى بيان أوردته قناة " العربية الحدث"، أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء، مضيفا أن العملية جاءت استجابة للتهديد ، والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وكان التحالف قد أعلن، فجر السبت الماضي، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، مشيرا إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة "حرض" في اليمن ضمن منطقة العمليات.

وكان الجيش اليمني قد سجل تحركات واسعة على جبهات "حرض" في ضوء انطلاق العملية العسكرية من عدة محاور للتقدم في الساحل، وسط انهيارات في صفوف جماعة الحوثي وتراجع عناصرها أمام القوات الشرعية، وشنت قوات الجيش بالتزامن قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا على مواقع الجماعة الحوثية، في حين نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات دقيقة.