تجميل ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية بجرجا فى سوهاج بمبادرة "علشان يكمل جمالها"

سوهاج محمود مقبول

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بسوهاج أعمال تجميل وتطوير مبنى الوحدة المحلية، والذى يعد إحدى مبانى الطراز المعمارى المتميز، حيث تشمل الأعمال " دهان واجهة المبنى من حوائط ونوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ودهان البردورات المحيطة بمبنى الوحدة المحلية، مع الحفاظ على طبيعة المبنى كأحد مبانى الطراز المعماري.

وذلك استمرارا لفعاليات مبادرة "علشان يكمل جمالها" التى أطلقتها محافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والتى تهدف إلى تجميل ورفع كفاءة واجهات وأسوار كافة المبانى الحكومية بنطاق جميع مدن وقرى المحافظة لتظهر بالشكل الحضارى اللائق الذى يتسق مع الجمهورية الجديدة.