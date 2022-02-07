اليوم السابع
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تجمع أهالى إقليم شفشاون أمام قبر الطفل ريان قبل لحظات من دفنه.. فيديو

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:19 م
تجمع أهالى إقليم شفشاون أمام قبر الطفل ريان قبل لحظات من دفنه.. فيديو الطفل ريان
وكالات

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تجمع أهالى إقليم شفشاون أمام قبر الطفل ريان قبل لحظات من دفنه، حيث يتلون آيات القرآن والدموع تملأ أعينهم، ويشيع المغرب اليوم جثمان الطفل ريان الذي قضى خمسة أيام عالقاً في قعر بئر ضيقة على عمق 32 متراً، في قرية بمحافظة شفشاون فى حدود الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة. 

 

ونشرت قناة "شوف" المغربية لقاء مع والد الطفل المغربي ريان الذي لقي حتفه عقب سقوطه في البئر بعدة أيام، إذ كشف عن آخر الكلمات التي كان يقولها طفله بعد سقوطه في البئر وهى "طلعونى طلعونى"، وهي التصريحات التي نقلت قبل إخراج الطفل من البئر مساء أمس الأول وإعلان وفاته بشكل رسمي.

 
 

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وفاة ريان

جنازة الطفل ريان

إقليم شفشاون

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