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تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب "حصان" فى بنها 15 يوما

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:45 ص
تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب "حصان" فى بنها 15 يوما حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها بمحافظة القليوبية، حبس المتهم بقتل شاب بسبب نزول حصانه أرضه الزراعية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.

وشيع العشرات من أهالي منطقة منشة النور ببنها جثمان المجني عليه، "محمود أشرف غريب"، 18 عاما، الذي راح ضحية ضربة شومة من أحد الأشخاص بسبب نزول الحصان الخاص به في الأرض الزراعية ملك المتهم وأقاربه، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بضرب المجني عليه بعصا، ما أدى إلى مصرعه.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، اخطارا من الرائد محمد عماد، رئيس مباحث قسم أول بنها، بورود إخطار من المستشفى باستقباله محمود أشرف غريب، 18 عاما، جثة هامدة، إثر تعرضه للضرب بعصا خشبية "شومة".

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة مع شاب يُدعى "حاتم. ا"، بسبب قيام حصان المجني عليه بالنزول إلى الأرض الخاصة بالجاني أثناء عودته من إحدى الأسواق بقرى مركز بنها بعربته الكارو، حيث تعدى عليه بعصا خشبية على رأسه، ما أدى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة.


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