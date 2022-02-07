تأجيل وصول بعثة المنتخب لمدة 3 ساعات بسبب تأخر إقلاع الطائرة من الكاميرون

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، عن تأجيل وصول بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم العائدة من العاصمة الكاميرونية ياوندى فى طريقها إلى القاهرة لمدة 3 ساعات بسبب تأخر إقلاع الطائرة من مطار ياوندى بالكاميرون.

وأضافت المصادر أنه كان من المقرر وصول بعثة الفريق فى تمام الساعة 11 صباحا، وتم تأجيلها إلى الثانية ظهرا بسبب ظروف الطيران فى مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استقبال بعثة المنتخب الوطنى بصالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص بالمطار، على أن يتم استقبال الجماهير المصرية العائدة من الكاميرون والتى كانت هناك لمؤازرة الفريق فى مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

وحقق المنتخب الوطنى المركز الثانى ووصافة بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ33، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، في المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد فى نهائى أفريقيا بالكاميرون.