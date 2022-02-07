سجلت وزارة الصحة البولندية اليوم الاثنين، 24 ألفا و404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5 ملايين و188 ألفا و184 حالة.
وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 106 آلاف و607 حالات.
وأضافت أن هناك 18 ألفا و287 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أرجاء بولندا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و330 ألفا و328 شخصا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة