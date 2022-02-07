وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 106 آلاف و607 حالات.

وأضافت أن هناك 18 ألفا و287 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أرجاء بولندا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و330 ألفا و328 شخصا.