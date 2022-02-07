اليوم السابع
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بعد تصويره يحتسى بيرة.. شرطة بريطانيا: زعيم حزب العمال لم يخالف قيود كورونا

الإثنين، 07 فبراير 2022 03:20 م
بعد تصويره يحتسى بيرة.. شرطة بريطانيا: زعيم حزب العمال لم يخالف قيود كورونا كير ستارمر - زعيم حزب العمال
كتبت رباب فتحى

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قالت وكالة "بريس اسوسيشن" البريطانية إن زعيم حزب العمال كير ستارمر تم تبرئته من مزاعم خرق قواعد الإغلاق بعد تصويره وهو يشرب بيرة في أحد المكاتب.

 

وكان زعيم حزب العمال في مكتب النائب بمدينة دورهام، حيث كان يعمل في الفترة التي سبقت الانتخابات الثانوية في أبريل 2021.

 

وقد أصر في السابق على أنه لم يرتكب أي خطأ، على الرغم من مقارنات خصومه بما حدث في حفلات "داونينج ستريت" أثناء الإغلاق في 2020.

 

وأكدت شرطة دورهام أنها لا تعتقد أنه ارتكب أي جريمة.

 

قال متحدث باسم الشرطة: "استعرضت شرطة دورهام مقطع فيديو تم تسجيله في دورهام في 30 أبريل 2021. لا نعتقد أنه تم تحديد جريمة فيما يتعلق بالتشريعات والتوجيهات المعمول بها في ذلك الوقت، وبالتالي لن نتخذ أي إجراء آخر فيما يتعلق بهذا الأمر".

 

قال ستارمر سابقًا لراديو LBC: "القيود سمحت للناس بالعمل عند الحاجة. كنا ندير حملة انتخابية ، وكنا في دائرة انتخابية".

 

قال إنه لا توجد مطاعم أو حانات مفتوحة والفندق الذي كان يقيم فيه هو وزملاؤه لا يقدم الطعام، لذلك "إذا لم تحصل على الوجبات الجاهزة، فإن فريقنا لم يكن ليأكل في ذلك المساء".

 

ولدى سؤاله عما إذا كان مستعدًا للاعتذار، قال ستارمر: "لم نخالف أي قواعد ، كنا نعمل في المكتب وتوقفنا للحصول على الوجبات الجاهزة". وأضاف: "لم نرتكب أي خطأ".


كير ستارمر

زعيم حزب العمال

بوريس جونسون

حفلات داونينج ستريت

حزب المحافظين

حزب العمال

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