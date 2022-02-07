برنامج الغذاء العالمى: إعصار "باتسيراى" فى مدغشقر دمر مدينة مننجارى

أ.ش.أ

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن إعصار "باتسيراي" الذي ضرب شرقي مدغشقر قبل ساعات تسبب في تدمير مدينة مننجاري الساحلية بالكامل حيث جرفت الرياح العاتية المنازل وأصبح الوصول إليها فقط عن طريق الجو في الوقت الذي عزلت منطقة ماناكارا على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الجنوب ولم يعد ممكنا الوصول إليها عن طريق البر.

وأكد البرنامج في تقرير اليوم الاثنين، أن فرق المنظمة الدولية تعمل على تقديم المساعدة العاجلة إلى المتضررين من الإعصار على الأرض، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شخص يمكن أن يتأثروا بينما قد يزيد عدد النازحين عن 150 ألف شخص وذلك مع استمرار ارتفاع منسوب الأنهار والقنوات.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في مدغشقر باسكوالينا دي سيريو، إن الفيضانات وسوء الأحوال الجوية لم تدمر فقط المنازل بل دمرت أيضا سبل كسب العيش ومصادر الدخل للأسر المتضررة، مضيفة أن العائلات المتضررة التي تعيش حاليا في حالة من العوز التام ستشهد تدهورا في ظروفها المعيشية في ظل عدم وجود مساعدة عاجلة حتى تعود أوضاعها إلى طبيعتها.

نوهت المنظمة بأنه بالتنسيق مع السلطات الحكومية قبل الإعصار قامت بتخزين 50 طنا متريا من مخزون الغذاء مسبقا نصفها في ماناكارا ونصفها في تاماتاف وهما المدينتان الرئيسيتان في الساحل الشرقي / الجنوبي الشرقي لتكون قادرة على مساعدة 10 آلاف شخص بسرعة (2000 أسرة) لمدة عشرة أيام، موضحة أن البرنامج الأممى يخطط لتوزيع المواد الغذائية والتحويلات النقدية للمحتاجين.