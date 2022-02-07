المفوضية الأوروبية تقترح دعم 437 عاملا فقدوا وظائفهم فى فرنسا بسبب كورونا

اقترحت المفوضية الأوروبية دعم 473 عاملًا سابقًا فى شركة ماكينات البيع Selecta فى فرنسا الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا بمبلغ 4 ملايين يورو من الصندوق الأوروبى لتعديل العولمة للعمال النازحين، وسيساعد التمويل هؤلاء الأشخاص فى العثور على وظائف جديدة من خلال التوجيه والمشورة المصممة خصيصًا، وتطوير مهارات جديدة، وبدء أعمالهم التجارية الخاصة.

وقال مفوض الوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت: لقد تضرر العديد من الأشخاص فى جميع أنحاء أوروبا بشدة من الأزمة الاقتصادية التى سببها وباء كورونا واليوم، يُظهر الاتحاد الأوروبى تضامنه مع 473 موظفًا سابقًا من Selecta فى فرنسا بمبلغ 4 ملايين يورو من صندوق العولمة الأوروبي. ويذهب التمويل نحو الدورات التدريبية المخصصة ودعم البحث عن عمل، أو نحو بدء أعمالهم التجارية الخاصة ".

كما تقدمت فرنسا بطلب للحصول على دعم EGF لمساعدة العمال المفصولين فى Selecta، بعد انخفاض مبيعات المنتجات عن طريق آلات البيع بسبب جائحة كورونا والقيود ذات الصلة على التنقل واستخدام العمل عن بعد.

ويشمل الدعم المقدم للعمال المفصولين تعلم مهارات جديدة من خلال التدريب المهنى والمساعدة فى البحث عن عمل والتمويل لبدء أعمالهم التجارية الخاصة، كما سيستفيدون من الدعم النفسى والخدمات الاستشارية والاستشارات، كما يتم تضمين بدلات البحث عن عمل فى إجراءات الدعم، ويمكن لأولئك الذين يبدأون وظيفة جديدة الحصول على مكافأة ومساهمات فى تكلفة الانتقال إلى مكان جديد، كما يمكن أن يتلقى العمال السابقون الذين يبدأون أعمالهم الخاصة تدريبًا على إنشاء الأعمال التجارية وما يصل إلى 6000 يورو لتغطية تكاليف التأسيس.

وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لتدابير الدعم هذه 4.8 مليون يورو، سيغطى صندوق تعديل العولمة الأوروبى 85% منها (4 ملايين يورو). سوف تمول Selecta النسبة المتبقية البالغة 15%. بدأ دعم العمال المؤهلين فى أبريل 2021، قبل وقت قصير من التسريح الأول للعمال.