المشدد 5 سنوات لمبيض محارة وعامل لشروعهما فى سرقة حقيبة سيدة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، على عامل بناء ومبيض محارة بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لإدانتهما بالشروع فى سرقة حقيبة سيدة أثناء سيرها بالشارع بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

ترجع وقائع القضية رقم 20506 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق ، لشهر أكتوبر ،عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد مصطفى رشاد، مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد بلاغا من " منى ع م" 40 عاما ربة منزل مقيمة دائرة القسم، تفيد أثناء سيرها بالطريق العام فوجئت بقيام شخصان بالشروع فى سرقة الحقيبة الخاصة بها كرها عنها وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعلى أثر ذلك قامت بالاستغاثة بالمارة وتمكنوا من ضبطهما

توصلت تحريات النقيب حسام عبيد، معاون مباحث القسم ، برئاسة الرائد أحمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم،إلي قيام" ناصر ال ل" 26 عاما مبيض محارة مقيم كفر الزقازيق، والسيد ز م" 18 عاما عامل بناء مقيم كفر العرب، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات.

عقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل ،المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي قدمتها إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.