المشدد 10 سنوات لعامل بسبب مقاومته السلطات وحيازة ذخيرة ومخدرات في الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاملا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لقيامه بالتعدى على موظف عام معاون مباحث أولاد .صقر والقوة المرافقة له وقاومهم بالعنف

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

ترجع وقائع القضية رقم 9165 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، ليوم 13 سبتمبر، أثناء ،قيام النقيب عمر عبد اللطيف، معاون مباحث أولاد صقر،بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش مسكن وملحقات المتهم" حسنى م ال " 32 عاما عامل ومقيم أولاد صقر قام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش بحوزته للتمكن من الفرار فبداره الضابط بإطلاق أعيرة تحذيرية فى الهواء للحد من خطورته وتمكن من ضبطه والسلاح النارى بندقية خرطوش وضبط بحوزته لفافات من مخدر البانجو.

عقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد عوض، رئيس نيابة أولاد صقر، والمستشار حلمى عطا الله، ،المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، والتي قدمته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.