المستشار الألمانى: الرد على روسيا سيكون حاسما إذا قررت غزو أوكرانيا

أ.ش.أ

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الرد على روسيا سيكون "موحدا وحاسما" إذا قررت شن غزو جديد على أوكرانيا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها شولتس مع صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية قبل بدء أول زيارة يقوم بها للولايات المتحدة بعد توليه مهام منصبه.

وقال شولتس للصحيفة: "نحن نتعاون مع حلفائنا في الناتو والاتحاد الأوروبي، ومع الولايات المتحدة، بشأن مسألة كيفية الرد على هذا التهديد القادم من روسيا إلى أوكرانيا.. وردنا الصارم هو القول إنها ستدفع ثمنا باهظا إذا تدخلت في أوكرانيا".

وبسؤاله عن الانتقادات التي تشير إلى أن ألمانيا لم تكن حليفا قويا بما يكفي، سواء لأوكرانيا أو داخل الناتو، شدد شولتس على أن ألمانيا "أقوى داعم اقتصادي لأوكرانيا".

وتعليقا على الانتقادات بشأن تسليم ألمانيا مجموعة من الخوذات بدون أسلحة لأوكرانيا، أشار شولتس إلى أن "أوكرانيا هي التي تقدمت بطلب بشأن إرسال هذه الخوذات، وقمنا بالرد على ذلك".

وبسؤاله عما إذا كانت الحكومة الألمانية ستوقف عملية فتح خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2) إذا شنت روسيا غزوا جديدا على أوكرانيا، قال المستشار الألماني إنه لا يريد الخوض في أي تفاصيل، لكن "ردنا سيكون موحدا وحاسما".

وأشار شولتس إلى أنه خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 فبراير الجاري، سيحاول توصيل فكرة أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا للغاية إذا تدخلت في أوكرانيا بقواتها العسكرية.

وأضاف أنه سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 14 فبراير لمناقشة إعادة تنسيق اتفاقية مينسك بشكل كامل.