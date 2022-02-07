المتهم بسرقة السيارات في أكتوبر يعترف باستخدام أسلوب كسر الزجاج فى جرائمه

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس مسجل خطر، لاتهامه بكسر زجاج سيارة، وسرقة مبلغ مالي منها، خلال تواجد مالكها بأحد البنوك، في مدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم فى التحقيقات، بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، مستخدمًا أسلوب كسر الزجاج، وتنفيذه عدة عمليات بذات الأسلوب بمدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة لها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين، أنه حال توقفه بسيارته أمام أحد البنوك بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالي، ودخوله إلى مقر البنك لإنهاء بعض المعاملات، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالي منها. تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المُستخدمة فـي ارتكاب الواقعة، "مستأجرة "، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، كما أرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.