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"اللافى": ناقشت مع رئيس البرلمان سبل تحقيق اتفاق ليبى - ليبى

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:51 م
"اللافى": ناقشت مع رئيس البرلمان سبل تحقيق اتفاق ليبى - ليبى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي
كتب : أحمد جمعة

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قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، عبدالله اللافى، إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الإثنين، سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق ليبى - ليبى على خارطة طريق يعتمدها المجلس.

 

وأوضح "اللافي" أن تلك الخارطة يجب أن تقود لانتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبى، وتضمن انتقالا سلميا للسلطة فى أقرب الآجال.

 

وتابع اللافي: لقد كان لقاء ناجحا، أكدنا فيه ضرورة اتخاد قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية.

 

ويعقد مجلس النواب الليبى، الإثنين، جلسة للاستماع إلى المترشحين لمنصب رئيس الوزراء، بعد فحص ملفاتهم للتأكد من مطابقتها للشروط الـ13 التى توافق عليها أعضاء المجلس سابقا.

 

 


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