اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 860 شاباً وتحرير 83 محضراً لمنشآت خالفت القانون بالبحر الأحمر

الإثنين، 07 فبراير 2022 09:18 ص
القوى العاملة: تعيين 860 شاباً وتحرير 83 محضراً لمنشآت خالفت القانون بالبحر الأحمر محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 860 شاباً، منهم 20 من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1118 شابا، فضلاً عن توفير 338  فرصة عمل.
 
وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 735 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وحفظ 9 تراخيص عمل لأجانب ، وتجديد ترخيص عمل لـ 4 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 24 ملف أجنبي يعمل في نطاق المحافظة.
 
تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يناير الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   483   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضراً، وعمل 3 ندوات توعية للعاملين ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات  .
 
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 111 منشأة ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل ندوة توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 85 منشأة يعمل بها 7020 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
 
وأضاف عبد الراضي أن المديرية تلقت 54 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 18 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه شكوى، وتبقى 21  شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر

العمالة غير المنتظمة

قانون العمل

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