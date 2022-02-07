القبض على المتهم بقتل شخص يحمل جنسية دولة أجنبية لسرقته فى الشيخ زايد

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل شخص يحمل جنسية دولة أوروبية، وتبين أن المتهم عامل "دليفري"، وأنه تعرف على القتيل الذي يعمل مراسلا صحفيا في دولته، منذ عدة أيام قبل ارتكابه الجريمة، وخلال تواجده بشقته طعنه بسلاح أبيض طمعا في سرقته، مما أسفر عن مقتله، واستولى على هواتف محمولة ومبلغ مالي من الشقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شخص يحمل جنسية دولة أجنبية داخل شقته بمدينة الشيخ زايد، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل شخص يحمل جنسية دولة أوروبية، نتيجة الاعتداء عليه بطعنات، وتبين وجود آثار سرقة بالشقة، كما أن القاتل دخل بطريقة مشروعة.

فحص رجال المباحث علاقات القتيل، والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة له، وكشفت التحريات أن عامل "دليفري"، تعرف على المجني عليه منذ عدة أيام، وأقام معه علاقة صداقة، وخلال تواجده بشقته قتله المتهم بسلاح أبيض، وسرق مبلغ مالي وهواتف محمولة وفر هاربا.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض على الجاني، وضبط سلاح الجريمة والمسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.