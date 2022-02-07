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الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 × 8 معلومات

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:17 ص
الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 × 8 معلومات امتحانات الثانوية العامة
كتب: محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات الطلاب المسموح لهم بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، نرصد فى التقرير التالى التفاصيل.

- يسمح للطلاب الراسبين عام 2021 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة تسجيل الاستمارة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013(بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل ولم يستنفذوا عدم مرات التقدم المسموح بها قانونا.

- الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد لدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.

- فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة "إسقاط قيد" بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما

- يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل.

- لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

 

- الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد.

 

- الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الدور الاول للثانوية

مواعيد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة

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