الصين والأرجنتين توقعان مذكرة تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق

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أبرمت الصين مذكرة تفاهم مع الأرجنتين بشأن التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية أن هذه المبادرة تهدف لتحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى خارجها من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية.

يذكر أن طريق الحرير مبادرة صينية حديثة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج عام 2013 ، وتقوم على إحياء طريق الحرير التجاري الذي تكون قبل نحو ألفي عام، وتم اكتشافه في القرن التاسع عشر، ويربط الصين بدول العالم.

وتتمحور المبادرة الجديدة حول توسيع التجارة العالمية من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الأخرى تربط الصين ببلدان عديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بغية تسريع وصول المنتجات الصينية إلى الأسواق العالمية، كما تشتمل المبادرة على حزمة من التمويلات الصينية لمشاريع البنية التحتية في أرجاء العالم باسم "مبادرة الحزام والطريق".