السيطرة على حريق شقة سكنية بجوار مدينة الطلبة في العجوزة

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع السودان بجوار مدينة الطلبة بدائرة قسم شرطة العجوزة، دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات وتم ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع السودان بجوار مدينة الطلبة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.