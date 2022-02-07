السكة الحديد تفرض غرامات فورية على التدخين بالمحطات والقطارات

كتب رضا حبيشى

حذرت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب والمسافرين من التدخين داخل محطاتها وقطاراتها، مؤكدة أنها تفرض غرامات فورية على المخالفين لهذا القرار تبلغ 70 جنيها تنفيذا لقرار مجلس المديرين بالهيئة بحظر التدخين داخل القطارات بجميع أنواعها المكيفة والعادية.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن الهدف من القرار الوقاية من التدخين ومنع التدخين فى القطارات والمحطات نهائيا، حيث أنه يتم تحصيل غرامة التدخين فى القطارات والمحطات فوريا، ويتم تحرير محاضر بمكاتب الشرطة بالمحطات للممتنعين عن الدفع الفوري للغرامة.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن الراكب الذى يرفض دفع غرامة التدخين فورا يتم تسليمه فى أول محطة وقوف للقطار ليتم تحرير محضر شرطة له بمكتب شرطة المحطة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وأنه يتم القيام بحملات التفتيش على المدخنين وضبطهم من قبل جهات التفتيش بالسكة الحديد بالاشتراك مع شرطة السكة الحديد.

ويحصل كمسارية القطارات على 10 جنيه من قيمة غرامة مخالفة التدخين، كما تحصل شرطة السكة الحديد على 10 جنيه، فيما يدخل ضمن إيراد هيئة السكة الحديد 50 جنيه، حيث تتعاون إدارة شرطة السكة الحديد مع أجهزة التفتيش المختلفة ورؤساء ومشرفى القطارات للمساعدة فى ضبط المخالفين.