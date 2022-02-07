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الرئيس السيسي: مصر تتحلى بإرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق ملزم لسد النهضة

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:52 م
الرئيس السيسي: مصر تتحلى بإرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق ملزم لسد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تدعم العمل على توفير التدريب وبناء القدرات والكوادر فى مختلف المجالات فى دولة جيبوتى، من خلال الوكالة المصرية للشراكة مع أجل التنمية. 
 
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله: "شهدت المباحثات التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة، والتأكيد على ما تتحلي به مصر من إرادة سياسية، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمنى مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون ومقررات مجلس الأمن.
 

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