وقال عضو الوفد المفاوض في الحزب ريناس جانو، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية لا يمس الحق الأصلي وإنما قرار، لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية قررت، أمس الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.



