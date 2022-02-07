وأشار المتحدث باسم الوزارة "بو سونج-تشان "- حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب، بعد تقرير إعلامي أفاد بأن هناك بحثًا بتكليف من الحكومة في عام 2015 أشار إلى حاجة جيش كوريا الجنوبية للحصول على نظام ثاد خاص به، بشكل منفصل عن المنظومة التي تديرها القوات الأمريكية في كوريا حاليا - إلى أن جيش كوريا الجنوبية يعمل على تطوير نظام اعتراض خاص به، يسمى L-SAM (صاروخ أرض-جو طويل المدى)، لإنشاء نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات ومنخفض المستويات.

وتبرز منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد" كقضية ساخنة في موسم الانتخابات، بعد أن تعهد المرشح الرئاسي عن الحزب المعارض الرئيسي سلطة الشعب يون سيوك-يول ، الشهر الماضي، بالدفع للحصول على "نشر لنظام ثاد إضافي"، بعد سلسلة من الاختبارات الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا.