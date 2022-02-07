الدفاع الروسية: مقاتلة "سو- 30" تجرى دوريات على حدود بيلاروسيا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "سو 30 أس إم" الروسية المُحدثة قامت بدوريات على حدود جمهورية بيلاروسيا كجزء من اختبار قوات الاستجابة لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الإثنين، أن مقاتلات من نوع "سو 30 إم إس" كجزء من اختبار لقوات الاستجابة لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية بإجراء دوريات مشتركة على حدود دولة بيلاروسيا، مضيفة أن رحلة هذه المقاتلات تمت على ارتفاع حوالي 8 آلاف متر وبسرعة 750 كيلومترا في الساعة تقريبا في تشكيلات قتالية على مسافات مختلفة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي أشاد مؤخرا بفعالية الجهود الرامية إلى إنشاء منظومة دفاعية متكاملة ضمن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، وقال شويجو بهذا الشأن، خلال اجتماع عقده في مينسك مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو:" نثمن حزمكم في مواجهة النهج التخريبي الغربي وإنشاء مجال دفاعي موحد ضمن حدود دولة الاتحاد، وبإمكانكم التعويل دائما على دعمنا الراسخ في هذه المسألة"، لافتا إلى أن عملية حفظ السلام الأخيرة في كازاخستان أظهرت بوضوح مستوى التعاون المتطور بين روسيا وبيلاروسيا وسعيهما إلى مساعدة حلفائهما على نحو سريع وفعال ... يدل ذلك على أن جهودنا الرامية إلى إنشاء منظومة دفاعية متكاملة تؤتي ثمارها".