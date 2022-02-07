الحماية المدنية تخمد حريقين بمخبزين في العياط وأكتوبر دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريقين اندلعا داخل مخبزين في مدينتي العياط و6 أكتوبر دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتم ندب المعمل الجنائي لموقع الحريق لبيان سببه ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.
كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالغين منفصلين بنشوب حريق داخل مخبز بشارع الجمهورية بجوار البنك الاهلي بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، كما تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل فرن بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، وجري انتقال الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاطفاء وتمت السيطرة على الحريقين دون وقوع إصابات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
واشترطت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الإجراءات الوقائية من الحرائق، منها:
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.
2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.
9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.
11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة