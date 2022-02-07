الحماية المدنية تخمد حريقين بمخبزين في العياط وأكتوبر دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريقين اندلعا داخل مخبزين في مدينتي العياط و6 أكتوبر دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتم ندب المعمل الجنائي لموقع الحريق لبيان سببه ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالغين منفصلين بنشوب حريق داخل مخبز بشارع الجمهورية بجوار البنك الاهلي بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، كما تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل فرن بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، وجري انتقال الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاطفاء وتمت السيطرة على الحريقين دون وقوع إصابات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.