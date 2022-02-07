وقالت مصادر ميدانية - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليوم /الإثنين/ - إن قوات الجيش سيطرت على حي "الكمب" جنوب حرض، كما دارت اشتباكات عنيفة قرب مستشفى حرض غرب المدينة وتمكنت خلالها قوات الجيش من السيطرة على بعض المباني والفنادق التي تتحصن فيه عناصر مليشيا الحوثي.



وأضافت أن عددا كبيرا من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم خلال المعارك، كما تم تدمير عدد من الآليات.



ومنذ الجمعة الماضية، تفرض قوات الجيش اليمني؛ الحصار على عناصر مليشيات الحوثي في مدينة حرض، بعد عملية عسكرية واسعة انطلقت من عدة محاور بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.