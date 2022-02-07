التعليم: تدريب المتعاملين مع ذوى الإعاقة البصرية القراءة والكتابة ببرايل

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الفترة من 6 إلى 17 فبراير الجارى، تدريب لتعريف المتعاملين مع ذوى الإعاقة البصرية القراءة والكتابة بطريقة برايل عمليًا وكذلك مهارة التوجيه والحركة.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم فى بيان لها: يأتى ذلك ضمن مشروع مدارس مرحبة ومتطورة لدمج الطلاب ذوى الإعاقة البصرية فى مدارس التعليم العام بإشراف وتنسيق الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، حيث تم تجهيز 9 غرف مصادر بالقاهرة تستوعب كافة الإعاقات وخصوصًا الإعاقة البصرية بالتعاون مع جمعية الدمج لذوى الإعاقة والمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، مما يعد استكمال لخطة الوزارة فى استقبال الطلاب المكفوفين فى مدارس التعليم العام.

وأوضحت الوزارة: يضم التدريب 20 معلمًا من خمس مدارس هى: "إدارة عين شمس- مدرسة الأنصار الابتدائية" و"إدارة شرق مدينة نصر- مدرسة مصطفى كمال حلمى للتعليم الأساسي" و"إدارة السلام - مدرسة أنس بن مالك" و"إدارة القاهرة الجديدة - مدرسة مصطفى مشرفة" و"إدارة حلوان - مدرسة الشهيد دياب".