وأوضح التحالف العربى - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين، أن الصواريح الباليستية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولى، مشددا على أن استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء عسكريا يعد تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية؛ وذلك استجابة للتهديد الحوثي والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية الحوثية.