التأديبية تفصل أمين مخزن اختلس "قطع غيار سيارات".. وتغرم رئيس مدينة سابق

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الـدولــة، بمجازاة س.أ ، أمين مخزن قطع غيار السيارات برئاسة مدينة الحوامدية سابقا بعقوبة الفصل من الخدمة، وغرمت المحكمة ح.م رئيس مدينة الحوامدية سابقًا بغرامة تعادل 10 أمثال الأجر الوظيفي، وذلك لما نُسب إلى الأول، من قيامه باختلاس قطع غيار سيارات بقيمة 19 ألف جنيه، وعددها 14 صنفا عهدته.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه اختلس الأصناف عهدته والواردة تفصيلا بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 11138 لسنة 2017 والبالغة قيمتها 19227 جنيها ، أخذ أصنافا من مخزن قطع الغيار بمركز الصيانة (عدد 14 صنف) عهدته بدون وجه حق.

ونسب للثاني أنه، لم يتخذ من الإجراءات اللازمة قانونا حيال سرقة مخزن قطع غيار السيارات التابع لمدينة الحوامدية يوم 18/4/2017 بعدم تحرير محضر بقسم الشرطة.