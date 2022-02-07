وذكر الاتحاد - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن لورتان ستلعب دورا مهما في المرحلة القادمة؛ لالتزام الاتحاد بضمان استقرار وأمن الصومال.



يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، أن نائب الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال سيمون مولونغو "شخص غير مرغوب فيه"، وطالبته بمغادرة البلاد.