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الإنقاذ النهرى بالقليوبية ينتشل جثة غريق من ترعة شبين القناطر

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:44 ص
الإنقاذ النهرى بالقليوبية ينتشل جثة غريق من ترعة شبين القناطر جثة - أرشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة مسن، عثر عليها فى ترعة بشبين القناطر، فيما تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق بدائرة المركز.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "ا ح ق"، 60 سنة، يرتدى ملابسه كاملة، وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى الاستعلام عنه، والتحفظ على الجثة بمعرفة جهات التحقيق لحين العرض على الطب الشرعى والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

 


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مديرية امن القليوبية

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شبين القناطر

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