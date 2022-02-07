اليوم السابع
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الإسكندرية تستقبل "أمشير أبو الزعابيب" بطقس شتوى معتدل وشمس ساطعة.. لايف

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:54 م
الإسكندرية تستقبل "أمشير أبو الزعابيب" بطقس شتوى معتدل وشمس ساطعة.. لايف
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية، حيث شهدت استقرارا فى حالة الطقس وارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 19 درجة فى العظمى و12 درجة فى الصغرى.

 


فيما تستقبل الإسكندرية غدا بداية شهر أمشير والملقب بـ"أبو الزعابيب" لأنه يتميز بتقلبات جوية حادة وبه 10 أيام من الرياح الشديدة المحملة بالأتربة .

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إلغاء حالة الطوارئ، بعد استقرار الأحوال الجوية اليوم بالإسكندرية.

وأشارت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أنه تم الغاء حالة الطوارئ اليوم مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وبيارات المحطات وأستمرار اعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00 .


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