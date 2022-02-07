ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، مساء اليوم الإثنين، عن القيادة في بيان قولها إنه : "بعملية نوعية وجهد استخباري دقيق، واستكمالاً لعمليات البحث والتفتيش التي نفذتها قطاعاتنا في فرقة المشاة السادسة اليوم، وبمعلومات دقيقة من قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ومديرية الاستخبارات العسكرية تم خلالها مداهمة وكرين اثنين لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الطارمية شمالي بغداد".



وأضافت القيادة الأمنية العراقية، أنه "تم ضبط بداخل إحداهما حزام ناسف، بالإضافة إلى مستلزمات إعاشة ومواد أخرى".