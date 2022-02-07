الأرشيف الوطني يعثر على "صناديق وثائق سرية" من البيت الأبيض في منزل ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية المعروفة باسم الأرشيف الوطني في الولايات المتحدة (NARA)، استعادت العديد من صناديق بها وثائق سرية من البيت الأبيض الشهر الماضي، والتي تم حفظها بشكل غير صحيح في ممتلكات الرئيس السابق دونالد ترامب داخل منتجع مارلاجو.

وبحسب ما ورد احتوت الصناديق على سجلات مهمة للاتصالات والهدايا والرسائل من قادة العالم ، والتي تعد انتهاكًا لقانون السجلات الرئاسية.

وأضافت الصحيفة أن الصناديق التي تم استردادها من ملكية فلوريدا تضمنت مراسلات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورسالة من الرئيس السابق أوباما إلى ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارات الأخيرة لديها جميعًا بعض انتهاكات قانون السجلات الرئاسية ، بما في ذلك استخدام حسابات البريد الإلكتروني والهاتف غير الرسمية بالإضافة إلى إتلاف رسائل البريد الإلكتروني.

لكن مصدرا قال للصحيفة إن الانتقال إلى مارالاجو كان "خارجا عن المألوف ... لم يكن لدى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية هذا النوع من نقل الحجم بعد مثل هذه الحقيقة".

ووفقا للتقرير، يتطلب قانون السجلات الرئاسية ، الذي تم وضعه في أعقاب فضيحة ووترجايت ، من الإدارات توثيق والاحتفاظ بسجلات لعملية صنع القرار في البيت الأبيض.

يأتي هذا التطور الجديد بعد أسبوع واحد فقط من تسليم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بعض وثائق ترامب بالبيت الأبيض إلى اللجنة المختارة في مجلس النواب للتحقيق في تمرد 6 يناير 2021 الذي قيل إنه تم تمزيقه وتسجيله مرة أخرى.

وقال الأرشيف الوطني الأسبوع الماضي إن الوثائق "تضمنت سجلات ورقية مزقها الرئيس السابق ترامب".

يذكر ان الرئيس الأمريكي السابق رفع دعوى قضائية لمنع اللجنة من الحصول على وثائق معينة ، حيث ادعى محاميه أنها غير قانونية وأن ترامب يريد الحفاظ على امتيازات على وثائق معينة.