اليوم السابع
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الأحوال المدنية يواصل توجيه مأموريات للمستشفيات لاستخراج بطاقات رقم قومى للمرضى

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:00 ص
الأحوال المدنية يواصل توجيه مأموريات للمستشفيات لاستخراج بطاقات رقم قومى للمرضى استخراج بطاقة الرقم القومى-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصل قطاع الأحوال المدنية الاهتمام بملف الأمن الإنساني، حيث تم إيفاد مأموريات لحالات إنسانية بالمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
 
وأوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من العاملين ببعض (البنوك) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، ولاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين  لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
 

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