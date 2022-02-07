افتتاح ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة.. لايف

الدقهليه شريف الديب

افتتحت جامعة المنصورة اليوم "ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات " الذى تنظمه إدارة ونادى الوافدين بجامعة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب بالجامعة خلال الفترة 7_ 10 فبراير 2022 م تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وإشراف كل من الدكتور محمود المليجى - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وبدأ الحفل بطابور عرض لجميع الطلاب المشاركين من الجامعات المختلفة، وعرض رياضى للطلاب وكلمة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، رحب فيه بجميع الحضور والمشاركين على أرض جامعة المنصورة، كان فى استقبال الوفود كل من الدكتور أحمد أنور العدل - المشرف على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، الدكتورة داليا رسلان - مدير برنامج اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب ورئيس لجنة الاستقبال بالملتقى، محمد أبو النصر - مدير عام المدن الجامعية بالجامعة، سحر العراقى - مدير إدارة الوافدين بالجامعة، أحمد العشرى - مدير إدارة رعاية الطلاب بكلية الآداب ورئيس لجنة الاستقبال بالملتقى.

يهدف الملتقى إلى تعزيز روح التضامن الإنسانى والدفاع عنها باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام، بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين بـ 28 جامعة الذين يمثلون 36 دولة.

يتضمن الملتقى أنشطة رياضية وترفيهية، نموذج محاكاة لجلسة واحدة لإحدى المنظمات الدولية تحت إشراف كلية الحقوق جامعة المنصورة من خلال تمثيل طلاب من كل دولة لدولتهم وطرح إحدى القضايا البيئية والتنمية الاقتصادية والمناخ للنقاش خلال الجلسة، نقل التراث الخاص بكل دولة من خلال الأكلات الشعبية المميزة.