اعتقال 35 شخصا فى فنزويلا بتهمة الانضمام لـ"جماعة إرهابية"

كتبت ــ فاطمة شوقى

اعتقلت القوات المسلحة الفنزويلية 35 شخصًا على الأقل بتهمة أنهم جزء من "مجموعات مهربى المخدرات الكولومبيين الإرهابيين المسلحين"، والمعروفة باسم "تانكول"، فى ولاية أبورى الحدودية، وفقا لمحكمة العدل العليا في فنزويلا.

وأشار المجلس الأعلى في بيان، إلى أن الأشخاص الـ 35 متهمون بارتكاب جرائم إرهابية وتعاون إجرامي منصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، حسبما قالت قناة "تيلي سور" الفنزويلية.

وأضاف أنه تم إضافة 12 شخصًا بتهمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، و4 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة غير مشروعة، وشخصين بتهمة تهريب مشدد.

وأوضحت الجهات المختصة، أن هذه المجموعة من المتهمين متورطين مع المجموعات المنظمة للجريمة المنظمة والتى تسمى تانكول.

في 30 يناير، أكد دومينجو هيرنانديز، رئيس قيادة العمليات الاستراتيجية للقوات المسلحة، أن الجيش سيواصل عملياته في المنطقة الحدودية للبلد الكاريبي من أجل القضاء على هذه الجماعات "طالما كان ذلك ضروريًا ".

قال هيرنانديز: "بمستويات عالية من الاستعداد والتماسك ، سيضمن الجيش سيادة وحرية واستقلال أمتنا بأي ثمن وسنواصل عمليات الدرع البوليفارى طالما كان ذلك ضروريًا لأنه لم يتم التفاوض على سلامتنا الإقليمية".

وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو عن هذه العمليات في أكتوبر الماضي ، عندما أفاد بأنه أمر 560 قائدًا عسكريًا للوحدات التكتيكية للقوات المسلحة بتعديل خطط تحرير البلاد من "الجماعات الإرهابية والمسلحة ومهربي المخدرات من كولومبيا".

في وقت سابق، في 30 سبتمبر، ندد الرئيس، دون تقديم دليل، بأن مجموعات التانكول، تتسلل إلى الأراضى الفنزويلية لتهديد "السلام والأمن" في فنزويلا.