اليوم السابع
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حتى 10 فبراير..

استمرار تنظيم مدارس للتدريب العملى لطلاب الجامعات بمدينة الأبحاث العلمية

الإثنين، 07 فبراير 2022 09:36 م
استمرار تنظيم مدارس للتدريب العملى لطلاب الجامعات بمدينة الأبحاث العلمية طلاب جامعات - صورة أرشيفية
كتب: محمد صبحى

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تواصل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، فعاليات المدينة المدارس الشتوية لطلاب الجامعات المصرية لعام 2022، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري.

 

وكانت الدكتورة منى عبداللطيف أكدت فى تقرير صادر لوزارة التعليم العالى، أن تنظيم هذا النوع من التدريب، يأتى فى إطار الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بما تملكه من إمكانات وقدرات بشرية وتجهيزات معملية متميزة، واستمرارًا للتعاون المُشترك بين المدينة والجامعات المصرية بشأن إقامة المدارس الصيفية والشتوية؛ لتدريب وتنمية المهارات البحثية والابتكارية لطلاب الكليات العملية (الهندسة - الصيدلة - الطب البيطرى - العلوم - الزراعة)، مشيرة إلى أن المدارس تضمنت مُحاضرات نظرية بالإضافة إلى التجارب العملية، وذلك فى ضوء سعى المدينة للحفاظ على تقديم دورها الفعال فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتماشيًا مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

 

وأشار التقرير إلى أن فعاليات اليوم الأول للمدرسة تضمنت الحضور الفعلى لطلاب جامعة الإسكندرية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تقدم للتدريب بالمدرسة (190) طالبًا، وتم قبول (94) طالبًا، وذلك فى برامج طرق تحليل مياه الصرف الصناعى، Quantum computing، التعريف البروتينى، الإنتاج الحيوانى والداجنى، اكتشاف الأدوية وتحديدها وصياغتها، وتقنيات البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها.

 

وأضاف التقرير أنه تم تنظيم 5 دورات بنظام الحضور أون لاين لطلاب الجامعات المصرية المختلفة، حيث تقدم (2477) طالبًا، وتم قبول (1311) طالبًا، وذلك فى إطار المُساهمة بشكل فعال فى تنمية مهارات الطلاب؛ لمواكبة التطور التقنى وربطهم بسوق العمل المحلى والدولي.


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