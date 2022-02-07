وذكرت قناة "آر تي بي إف" الاخبارية البلجيكية، اليوم الاثنين، أن هناك الكثير من المواطنين متواجدين في بلجيكا وينتظرون منذ نهاية عام 2021 حتى يتمكنوا من السفر إلى المغرب للقاء العائلة أو الأصدقاء.. مضيفة أن قرار استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى المغرب يعد بالنسبة لهؤلاء الأشخاص "بشرى سارة".

وأفادت القناة بأن العديد من شركات الطيران أبلغت أنها ستستأنف رحلاتها من وإلى المغرب اعتبارا اليوم من بينها الخطوط الملكية المغربية وأيضا الخطوط الجوية الفرنسية وطيران بلجيكا.

وكانت السلطات المغربية قد أوقفت في 29 نوفمبر من العام الماضي، جميع رحلات الركاب المباشرة من وإلى المملكة بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" من فيروس /كوفيد-19/.

يذكر أن شركات طيران دولية قد قررت الانسحاب، بشكل نهائي، من السوق المغربية بسبب عدم إعلان السلطات المغربية موعد محدد لفتح الحدود الجوية الدولية للمملكة.