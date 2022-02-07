إيران: الأرضية ممهدة للاتفاق النووى إذا رفعت إجراءات الحظر عن طهران

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الإيرانى آية الله إبراهيم رئيسي: "إننا لن نرهن اقتصاد بلادنا بنتائج محادثات الاتفاق النووى، مؤكدا أنه "إذا رفعت العقوبات وإجراءات الحظر، فإن الأرضية ممهدة للاتفاق وقد برهنت إيران أنها ملتزمة بتعهداتها ".

وفى إشارة إلى المحادثات النووية فى فيينا، قال رئيسى أن من انتهك الاتفاق النووى هم الأمريكيون والذين لم يفوا بالتزاماتهم هم الأوروبيون، فى الوقت الذى أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصرفات إيران السلمية فى تقاريرها العديدة. وقد أعلنا أنه فى حال الغاء إجراءات الحظر فان الأرضية معدة للاتفاق.

وقال "رئيسي" خلال لقائه بوزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، مساء اليوم الإثنين فى طهران، أن "العلاقات بين البلدين كانت جيدة للغاية فى السنوات التى تلت الثورة الإسلامية، لكن علاقات فنلندا مع الدول الأخرى لاينبغى أن تتاثر بالأجانب".

وعن علاقة طهران بدول الجوار قال الرئيس الإيراني: "نتطلع إلى علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة وسنواصل هذه السياسة"، لافتا لإلى أنه أين ما كانت هناك مشكلة فى منطقتنا فإن سببها هو تدخل الأجانب"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس.