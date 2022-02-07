إصابة 6 عمال إثر انهيار سقف خرسانى بالمنطقة اللوجستية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر انهيار أحد الأسقف عليهم أثناء قيامهم بالعمل بالمنطقة اللوجستية بدمنهور فى محافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انهيار سقف خرسانى على العمال أثناء عملهم فى المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور.

وأسفرت الحادث عن إصابة 6 عمال بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة والمصابون هم "أحمد.ح.ع"، 30 سنة، و"شحات.ع.ع"، 53 سنة، و"سعد.د"، 50 سنة، و"محمد.ح.ح"، 17 سنة، و"محمد.ع.أ"، 39 سنة، ومحمد.ع.ع"، 53 سنة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.