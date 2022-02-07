إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وملاكي بالبرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وملاكي الطريق الدولي أمام كوبرى النفق برج البرلس ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى البرلس المركزي.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطارا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من مركز شرطة البرلس ومديرية الصحة تفيد بوقوع تصادم سيارة نقل مع ملاكي الطريق الدولي امام كوبرى النفق برج البرلس، وتم نقلهم لمستشفى البرلس المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من زينب اسماعيل محمد، 54 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجنات حسني الدسوقي، 38سنة، باشتباه كسر بالحوض، ورئيسه عبد المنعم محمد، 54 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهناء كامل ابراهيم، 53 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم من دسوق، والحالات كلها مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال المستشفي.