إزالة 15 حالة تعد ضمن الموجة الـ 19 لإزالة التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـــ 19 لإزالة التعديات التي بدأت أمس الاثنين تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 15حالة تعد على مساحة إحمالية 5040 متر بواقع " 10 حالات تابعة للصرف على مساحة 240 م + 5 حالات على مساحة 4800 م أرض تابعة لحماية النيل"، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

من جهته أشار مدير الأملاك، إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير ومارس"، حيث تمت إزالة 122حالة تعد في المرحلة الأولى التي جرت في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 الشهر الجاري، تليها المرحلة الثالثة والمقرر تنفيذها في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل ، وذلك في ظل متابعة يومية من المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.