اليوم السابع
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إحالة المتهم بسرقة هواتف المواطنين فى مصر القديمة لمحكمة الجنح

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:27 ص
إحالة المتهم بسرقة هواتف المواطنين فى مصر القديمة لمحكمة الجنح سرقة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في مصر القديمة.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" بعرض هاتف محمول للبيع لا يناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المشار إليه "مجهول المصدر".
 
وبمواجهته اعترف بمزاولته نـشاطا إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "الخطف"، وأقر بارتكابه 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، َتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" صاحبى محلين هواتف محمولة "لهما معلومات جنائية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية العرض على النيابة للتحقيق.

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