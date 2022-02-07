إحالة أوراق عصابة التوك توك لقتلهم طفلا والتخلص من جثته بالشرقية للمفتى

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بإحالة أوراق 3 من عصابة التوك توك إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 4 من شهر أبريل القادم للنطق بالحكم على المتهمين والمتهم الرابع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين، وأمانة سر فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 321 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، لعام 2021، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد إشارة مستشفى ديرب المركزى بوصول "مصطفى م م" 15 عاما جثة هامدة مقيم قرية كوم النور مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وتبين من التحريات قيام "محمد أ م" 23 عاما مقيم بهيدة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، و"عبد الجواد ع ع" طالب بالصف الثانى الأزهرى مقيم ذات العنوان، و"أحمد ع ض" 20 عاما مندوب مبيعات مقيم النعامنة منيا القمح، و"إبراهيم س إ" 27 عاما عامل بمقهى، مقيم عين شمس القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية توك توك كلها وقتل قائدها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم وقيامهم بقتل المجنى عليه بأن اعتدوا عليه بالضرب ثم قاموا بخنقه بإستخدام قطعة من القماش وذلك بقصد الإستيلاء على الدراجة النارية قيادته وما معه من أموال وقاموا ببيعها للمتهم الرابع الذى كان على علم بكونها من متحصلات السرقة.

تمكنت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من القبض على المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم..