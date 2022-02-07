أندونيسيا تحظر دخول السياح الأجانب عبر مطار جاكرتا بشكل مؤقت لاحتواء كورونا

وأوضحت الوزارة في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الاثنين، أن اللوائح الجديدة تنطبق على السياح الأجانب والإندونيسيين الذين سافروا للخارج لقضاء عطلة.

من جانبها، قالت نوفي ريانتو، المدير العام للطيران المدني بالوزارة إن قرار حظر دخول السياح مؤقتا يهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا، بينما لا يزال السياح قادرين على الدخول عبر مطار بالي الذي استقبل قبل أيام أول رحلة طيران دولية منذ عامين.

وشهدت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قفزة في عدد الحالات، حيث تم تسجيل أكثر من 36 ألف إصابة أمس الأحد وبلغت نسبة إشغال أسرة المستشفيات في العاصمة 63%.