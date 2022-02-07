أكاديمية البحث العلمى وبنك التنمية الأفريقى يحتفلان بتخريج 25 شركة ناشئة بالأقصر

كتب محمد صبحى

احتفلت أكاديمية البحث العلمى وبنك التنمية الأفريقي فى محافظة الأقصر بتخرج 25 شركة ناشئة من "حاضنة تقنيات البيئة النظيفة والخضراء" أحد برامج مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال فى مصر والممول من برنامج الشراكة الدنماركية العربية من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية، وتقوم بتنفيذه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال بنك التنمية الأفريقى، ويأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بتحقيق اقتصاد مبنى على المعرفة واستراتيجية البحث العلمى والابتكار، بحضور جيهان السكرى، ممثلة بنك التنمية الأفريقى وممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية ومستثمرين وجهات ذات الصلة والمهتمين بالحلول المبتكرة فى مجال البيئة النظيفة والخضراء، حيث قدمت 30 شركة عروضًا لشركاتهم، كما تلقت بعض الشركات الفائزة جوائز نقدية من مؤسسة تكاتف، ومؤسسة كلين تك آرابيا.

وأوضح البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم أنها قامت بتنفيذ المشروع لما لها من خبرة التعاون الدولى وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبى والصين وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال من خلال عدة برامج منها الحاضنات التكنولوجيه، التحالفات التكنولوجيه، ومسرعات الأعمال 101، وقد تم إطلاق الحاضنة فى أبريل 2021 بالتعاون مع شركة كيمونكس مصر للاستشارات لتكون أكبر حاضنة فى مجال البيئة النظيفة والخضراء والتى تستهدف دعم الشركات الناشئة فى محافظات الصعيد وتمكين الشباب والمرأة فى مجال ريادة الأعمال، وقدمت الحاضنة الدعم الفنى لعدد 82 شركة ناشئة والتى تقدم حلول مبتكرة لحل التحديات البيئية والمجتمعية بصعيد مصر فى مرحلة قبل الاحتضان وتم احتضان 30 شركة ناشئة، حيث بلغت ساعات التدريب والتوجيه التى تلقتها الشركات نحو 300 ساعة، كما قدم المشروع دعم مالى لعشر شركات يصل إلى 45 ألف جنيه لكل شركة لمساعدتها على التواجد فى السوق المحلي.

فى هذا السياق قالت جيهان السكرى، ممثلة بنك التنمية الأفريقى أن برنامج "حاضنة أعمال البيئة النظيفة والخضراء" يعتبر أحد البرامج التى يتبناها مشروع تنمية وتطوير، حيث جارى تنفيذ 10 برامج احتضان وتسريع أعمال فى إطار المشروع والذى يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال فى الصعيد والوادى الجديد وتوفير منح وبناء القدرات حوالى 480 شركة ناشئة بإجمالى تمويل 4 ملايين يورو، هذا بخلاف دعم ابتكارات جديدة وتعزيز الاندماج الاجتماعى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستهدف المجتمعات فى المناطق النائية خصوصًا فى الوجه القبلى والواحات

وأضافت آيرين بغدادى، مديرة الحاضنة لمشروع تنمية وتطوير ورئيسة خدمات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى شركة كيمونيكس مصر للاستشارات أن الشركات الناشئة التى أكملت البرنامج تلتزم التزامًا جديا تجاه أعمالها والنمو فى صعيد مصر- كل واحدة من هذه الشركات لديها ما لا يقل عن 5 حلول مبتكرة - سواء كان ذلك فى عرض المنتجات وقنوات التسويق وطرق السداد للعملاء - والتى ستضيف الكثير من القيمة فى مجال تقنيات البيئة النظيفة والخضراء فى المنطقة.